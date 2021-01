Barga



Epifania insieme ma a distanza: evento social al Differenti

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:54

Una serata dell’Epifania insieme anche a distanza, grazie all’aiuto del digitale, con FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio, realizzata sulla pagina Facebook del Teatro dei Differenti di Barga da Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con l’Ufficio Cultura e l’amministrazione comunale di Barga.

La diretta andrà in onda sulle pagine Facebook Teatro dei Differenti di Barga e Teatronline, in prima serata mercoledì 6 gennaio alle ore 21:15 con tanti premi in palio per tre concorrenti appartenenti a tre realtà associative e culturali del territorio comunale che si sfideranno, rispondendo a quesiti sui monumenti, sulle curiosità artistiche e sugli spettacoli che hanno interessato e emozionato il pubblico nelle passate stagioni di prosa del Teatro dei Differenti. Giocherà con noi Sonia Ercolini di Barga, Presidente di Unitre Barga e persona molto attiva sul territorio nell’organizzazione e nella promozione di eventi culturali; Giacomo Casillo di Fornaci di Barga Presidente e attore dell’Associazione Culturale I Mercantidarte, storica compagnia teatrale che gestisce il teatro fornacino Pascoli e Lorenzo Busti, ingegnere elettronico e direttore dell’emittente radiofonica Radio Music Lab, che dal nostro territorio della Garfagnana e Mediavalle trasmette in tutto il mondo.

Interverrà in puntata anche Sara Moscardini, collaboratrice della Fondazione Giovanni Pascoli, che ci racconterà delle curiosità storiche sul Differenti legate al poeta, l’attore di casa nostra Davide Gennai e un’artista misterioso/a di cinema e teatro, di fama nazionale che nell’ultima stagione teatrale 2019/2020 è stata nel cartellone di prosa del Differenti e che interverrà live per un’intervista.

Fts On Air-Quiz Show è un modo divertente per approfondire la conoscenza del territorio di tutto il Comune di Barga, della sua storia e delle sue eccellenze del centro e delle sue frazioni. La trasmissione, realizzata da Neon Film Production, Stefano Cosimini e Simone Gonnelli e Francesco Tomei.

L’iniziativa vuole essere anche un’occasione per sostenere le attività commerciali che stanno fronteggiando la crisi legata all’emergenza sanitaria. I commercianti hanno risposto in maniera straordinaria con più di venti adesioni al progetto. I partners della settima puntata saranno le aziende di Barga: Farmacia Chiappa Dr. Amedeo, Edicola Cartolibreria Poli di Cristian Poli, Il tuo Minimarket di Dalida Gonnella, La Conca d'oro di Silvia Bacci, Ristorante Alfonso in Piazzangelio, Bar Moscardini di Baldacci Alessandro, New Style Parrucchieri di Pennacchi Francesca, Shamrock Irish Pub e Gioielleria Ottica Giovanni Foli di Fornaci di Barga.