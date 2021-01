Barga



Grosso albero si abbatte su una casa: paura a Barga

sabato, 23 gennaio 2021, 09:53

di tommaso boggi

Grande paura nella notte a Barga dove, in località Nebbiana, un grande albero è caduto a causa della forte pioggia colpendo una casa. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo danni materiali limitati ad uno dei due appartamenti dell'edificio.



Chiusa la strada barghigiana di collegamento con la frazione di Tiglio Alto per uno smottamento causato dalla pioggia notturna. Il Serchio, ingrandito dall'enorme mole di acqua confluita tra pioggia e neve sciolta, sta erodendo ancora una volta la scogliera di Mologno.