Barga



L'amministrazione: "Ufficio distaccato di Fornaci, apertura ampliata dalla seconda metà di febbraio"

lunedì, 25 gennaio 2021, 11:14

L'amministrazione comunale di Barga ritorna sull'argomento dell'ufficio distaccato di Fornaci di Barga per fare chiarezza dopo le recente affermazioni apparse sulla stampa.



"Già nel comunicato stampa di dicembre - esordisce l'amministrazione - è stato evidenziato come la riapertura dell'ufficio distaccato per tre giorni alla settimana nel mese di gennaio sia dovuta alla necessità di formare la nuova unità di personale entrata in servizio in data 30 dicembre".

"Come amministrazione comunale - afferma - vorremmo evidenziare che, durante il periodo di chiusura, all'interno dell'Ufficio distaccato sono stati realizzati degli interventi per garantire una miglior fruibilità dello stesso da parte dei cittadini e per assicurare il rispetto delle misure anti covid, anche con l'intervento dell'RSPP del comune di Barga; è stata inoltre acquistata nuova strumentazione informatica cosicché anche da Fornaci sarà possibile utilizzare agevolmente tutti i programmi già a disposizione di entrambi gli uffici servizi demografici".

"Se per autonomia di un ufficio - inclaza - si intende la possibilità per i cittadini di avere immediatamente un atto a seguito di presentazione di un'istanza, è bene precisare che questa autonomia, in particolare per l'ufficio dei servizi demografici, non è data esclusivamente dall'attrezzatura o dalla logistica idonea. Ci sono infatti una pluralità di procedimenti che non possono essere conclusi se non previa verifica di documentazione spesso risalente ad anni in cui le procedure non erano informatizzate e che richiedono pertanto una ricerca in archivio; in altri casi sono necessarie le iscrizioni nei registri dello stato civile, che vengono rilasciati dalla Prefettura in un'unica copia che viene tenuta nella sede di Barga; in altri casi ancora l'atto, per avere validità, deve essere firmato dal responsabile dell'area che ovviamente non può essere in entrambe le sedi".

"L'affermazione "chiunque avrebbe potuto lavorare da Fornaci come se fosse a Barga" - conclude l'amministrazione - fa sorgere dubbi sulla effettiva conoscenza del lavoro che viene svolto nell'ufficio servizi demografici e della sua complessità, oltre che della preparazione professionale necessaria. Comunque se chi lo afferma è sicuro di sapere fare tutto e meglio degli altri poco altro c'è da dire. Concludendo, nella consapevolezza dell'esigenza dei cittadini di poter usufruire dei servizi dell'ufficio distaccato di Fornaci di Barga, l'amministrazione comunale comunica che dalla seconda metà del mese di febbraio l'apertura del suddetto ufficio sarà, come promesso, ampliata a sei giorni alla settimana".