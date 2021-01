Barga



Lo spettacolo della neve sulle alture di Barga

martedì, 5 gennaio 2021, 19:17

di tommaso boggi

Un panorama di incredibile bellezza quello che si vedeva questo pomeriggio (5 gennaio) dallo spiazzo di fronte alla sala del Comitato Paesano di Pegnana a Barga.

Le montagne innevate attorno alla cittadina, avvolta in una fitta nebbia, hanno reso infatti lo spettacolo di questa prima vera nevicata in Mediavalle un vero e proprio quadro in cui si intravedono in lontananza molti dei piccoli borghi locali, avvolti nel soffice bianco invernale e, nonostante l'allerta neve arancione prevista per la serata, non resta che rimanere senza fiato di fronte a una tale delicata, ma al contempo maestosa, bellezza.