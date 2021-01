L'ospedale di Barga chiude l’anno con 218 parti

Altri articoli in Barga

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:32

Il capogruppo di minoranza del comune di Barga, Francesco Feniello, attacca l'amministrazione segnalando una situazione di criticità verificatasi a seguito degli ultimi eventi alluvionali

mercoledì, 30 dicembre 2020, 09:03

Una donna è stata investita ieri pomeriggio, intorno alle 16.40, nel centro abitato di Ponte all'Ania, frazione del comune di Barga, da un'auto. Il conducente è stato trovato positivo all'alcol, con un grado superiore all'1,5, per cui per lui si è aperto un procedimento penale

lunedì, 28 dicembre 2020, 16:06

Non tarda ad arrivare la replica dell'amministrazione comunale di Barga al gruppo di minoranza che, tramite una nota stampa, ha avanzato una richiesta in merito all’ufficio distaccato di Fornaci di Barga

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:20

In occasione delle festività natalizie, con il patrocinio e la supervisione artistica di Contemplazioni, il Duomo di Barga diventa palcoscenico delle robbiane, terrecotte invetriate che hanno riscosso un grandissimo successo per la commistione tra pittura e scultura e per la straordinaria resistenza nel tempo agli agenti atmosferici

lunedì, 28 dicembre 2020, 09:13

I consiglieri del gruppo di minoranza del comune di Barga “Progetto Comune” interviene in merito al ristabilimento dell’orario originario di apertura dell’Ufficio Anagrafe sede di Fornaci di Barga

giovedì, 24 dicembre 2020, 11:13

Con l’accensione il 23 dicembre in occasione del Presepe Vivente della grande Natività sulla facciata del millenario Duomo si celebra in questo periodo natalizio la tradizione e la cultura