Barga



Mastronaldi (FdI): "Disagi maltempo, scarsa cura del territorio"

lunedì, 4 gennaio 2021, 18:40

Il responsabile del dipartimento montagna e zone disagiate di Fratelli d'Italia, Luca Mastronaldi, interviene dopo i disagi causati dal maltempo in Garfagnana e Mediavalle del Serchio.



"Viene da chiedersi - esordisce -, come sia possibile che nel 2021, ogni qualvolta si presentano delle criticità atmosferiche siano esse di carattere temporalesco, oppure come nell'ultimo fine settimana nevose, la Media Valle e la Garfagnana, siano sistematicamente oggetto di disagi".



"Devo prendere atto della poca considerazione riservata al nostro territorio - incalza Mastronaldi -. Viabilità scadente, amministrazioni abbandonate a se stesse, con scarsità di fondi, da destinare ai problemi idrogeologici ecc ecc. Una scarsa cura del territorio, con manutenzioni approssimative, e in alcuni casi mai fatte, hanno ridotto la nostra bellissima valle ad essere la cenerentola della provincia di Lucca".



"Ancora più incredibile - rincara -, sono i comunicati stampa e la presenza sul territorio di quegli amministratori che hanno governato per decenni la cosa pubblica, tutti prodighi di consigli e soluzioni, quando invece le risposte dovevano averle già date. Invito la giunta regionale e provinciale, a non aspettare passivamente che, una scarsa manutenzione si trasformi in stato di calamità naturale, ma altresì di intervenire, ognuno per la propria competenza con dei piani di investimento per rendere dignità a un territorio martoriato Altrettanto facciano le amministrazioni comunali, attuando piani di controllo sulle varie criticità del proprio comune. Non per ultimi anche i cittadini, proprietari di terreni per prevenire determinati eventi devono svolgere regolari manutenzioni".



"Il rispetto della natura, del suo paesaggio e la salvaguardia dello stesso - conclude -, passano da semplici gesti che ognuno nel suon piccolo può fare".