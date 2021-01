Barga



Riapre la Casa Museo di Giovanni Pascoli

lunedì, 18 gennaio 2021, 13:48

A seguito del DPCM del 14 gennaio, che prevede la riapertura dei musei in zona gialla, anche la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio riapre le sue porte dopo la chiusura al pubblico a seguito dell’emergenza Covid-19.

Come già avvenuto, per la riapertura il comune si è adoperato per mettere in pratica tutte le prescrizioni necessarie. Il Museo, adottando tutte le misure indicate dalle linee guida regionali, vista la tipologia della Casa, consente infatti ad oggi le visite guidate per gruppi di massimo quattro persone.

La visita inoltre dovrà essere prenotata in modo da accede in tranquillità alla Casa Museo; telefonando al numero 0583766147 in orario di apertura, oppure scrivendo alla mail: museocasapascoli@comunedibarga.it

Gli orari, rispetto a quelli consueti del Museo, sono stati modificati a seguito delle disposizioni del DPCM che prevedono l’apertura in zona gialla dal lunedì al venerdì e non nel fine settimana: mattina dalle 9.30 alle 13 e pomeriggio dalle 14.30 alle 17.15