Simonini: "Si ripristini la regolare apertura pomeridiana dell'ufficio postale di Fornaci"

lunedì, 25 gennaio 2021, 14:20

Con una nota, il coordinatore provinciale di "Cambiamo!", Simone Simonini, interviene e si appella a Poste Italiane affinché l'ufficio di Fornaci di Barga riprenda con regolarità l'orario di apertura pomeridiano.

"Raccolgo la protesta dei cittadini - ha dichiarato Simonini - che nel corso di questi mesi hanno dovuto subire un taglio sull'orario di apertura, e quindi del servizio da parte di Poste italiane. Non ci sono scusanti, tagliare l'orario usando le normative legate al covid, e far assembrare per ore tutte quelle persone in coda al freddo e sotto la pioggia è un controsenso non più contemplabile. Sono molte infatti le persone che si chiedono quale assurda normativa venga applicata in tal senso, anche il virtù dei molti problemi di malfunzionamento legati allo sportello fai da te postamat. Per questo, mi appello a Poste italiane affinché ripristini quanto prima il regolare servizio, per consentire anche migliori tutele per il personale interno".



"Se ciò non dovesse avvenire - ha concluso Simonini - procederemo coinvolgendo i nostri rappresentanti in parlamento per chiederne conto".