Barga



Ufficio distaccato di Fornaci: l'opposizione torna a chiedere lumi

venerdì, 22 gennaio 2021, 12:16

I consiglieri del gruppo di minoranza di Barga "Progetto Comune", guidati dal capogruppo Francesco Feniello, intervengono nuovamente in merito all'apertura dell’ufficio distaccato di stato civile a Fornaci di Barga.



"Il 14 maggio - esordiscono i consiglieri di minoranza - è stata discussa in consiglio comunale una mozione presentata dal nostro gruppo “Progetto Comune“, accolta positivamente dall’amministrazione comunale e da tutto il consiglio, tanto da dar vita ad un ordine del giorno comune".



"L’ordine del giorno, approvato all’unanimità - spiegano i consiglieri -, riportava chiaramente la volontà di riaprire per sei giorni l’ufficio distaccato di stato civile, con sede a Fornaci di Barga, e di renderlo autonomo con nuove attrezzature e logistica idonea. Ciononostante, il vice-sindaco Salotti si meraviglia del fatto che il nostro gruppo abbia chiesto spiegazioni in merito, anche attraverso la stampa, e questo solo per fargli capire quanto sia antipatico per noi (e crediamo per tutti) conoscere, sempre tramite stampa, le loro intenzioni, vere o presunte".



"Torniamo al punto cruciale della questione - incalza il gruppo di opposizione -, sono trascorsi ormai più di sette mesi da quella mozione e dal 12 gennaio ci dice che riapre per tre giorni, causa Covid era stato chiuso del tutto. Ci chiediamo: - visto che il 2 novembre hanno preso posto presso l’ufficio anagrafe di Barga due nuovi dipendenti, di pari passo l’amministrazione non avrebbe dovuto procedere all’installazione di nuove attrezzature e logistica idonea per renderlo finalmente autonomo? – Ad oggi ci risulta che nulla sia stato fatto, anche se l’occasione di approfittarne, visto il lungo periodo di chiusura totale era ghiotta e non avrebbe intralciato il personale durante il lavoro".



"Noi di Progetto Comune - concludono i consiglieri - crediamo che manchi probabilmente la volontà di fare questo da parte dell’amministrazione comunale, bravissima a trasformare in spot pubblicitari anche una nostra mozione, ma sappiate che qualora aveste reso l’ufficio autonomo, non avreste potuto appigliarvi al fatto che una delle nuove risorse abbia ottenuto il trasferimento, infatti se fosse stato reso autonomo chiunque avrebbe potuto lavorare da Fornaci come se fosse a Barga, la volontà di fare, o meglio ancora quella di sapere fare, è alla base della riuscita delle cose forse è quella che manca".