A Barga il concorso tra istituti alberghieri: Dosso alla finalissima

mercoledì, 24 febbraio 2021, 14:26

A Barga, le postazioni, dove i cittadini potranno recarsi, in modo volontario, per effettuare il tampone gratuito, saranno allestite nel parcheggio della piscina comunale in via Giacomo Puccini

martedì, 23 febbraio 2021, 16:26

L’obiettivo è quello di attuare una forte campagna di prevenzione che permetta di contrastare la diffusione del virus, intercettando eventuali casi positivi, soprattutto asintomatici, ed eventuali focolai nascosti tra la popolazione

lunedì, 22 febbraio 2021, 15:57

Un tablet donato dal Lions Club Garfagnana per consentire ai pazienti ricoverati nella struttura di Medicina dell'ospedale di Barga di restare collegati con il mondo esterno e soprattutto di potersi scambiare videomessaggi con i familiari

lunedì, 22 febbraio 2021, 12:38

Si sono concluse in queste ore le operazioni di richiamo vaccinale anti-Covid nella RSA "Belvedere" di Barga, gestita dal gruppo "Sereni Orizzonti" e tuttora Covid free. Medici e infermieri del distretto Media Valle del Serchio della USL Toscana Nord Ovest hanno infatti somministrato la seconda dose dell'antidoto a 23 ospiti

domenica, 21 febbraio 2021, 13:23

Paura questa mattina a Fornaci di Barga per un uomo del posto, P.S. di 66 anni, che, intorno alle 11, è caduto per strada, riportando un trauma facciale-spinale. Video

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:04

Torna l'ombra del covid sul comune di Barga, al momento "maglia nera" della Mediavalle e Garfagnana. Oggi, stando al bollettino Asl, sono ben 14 i contagi nel territorio comunale