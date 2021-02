Barga



Barga alla prova... tampone: 'solo' 800 prenotazioni

sabato, 27 febbraio 2021, 15:46

di tommaso boggi

Un buon risultato macchiato solo dalle basse prenotazioni, quello registrato il primo giorno del punto di screening gratuito anti-Covid a Barga.

"Abbiamo avuto un'affluenza abbastanza buona, anche se pensavamo ci sarebbero state più prenotazioni anche per il momento particolare che sta vivendo il nostro comune" ha infatti affermato l'assessore Lorenzo Tonini, presente in loco proprio per sottoporsi allo screening.

"Avere a disposizione sul territorio uno screening di questo genere secondo me è importantissimo e c'è un po' di rammarico perché ci aspettavamo qualche numero in più. In ogni caso - ha continuato l'assessore - è una bella iniziativa che ha visto comunque la partecipazione di tanta gente, circa 800 prenotazioni sui due giorni, ci aspettavamo qualcosa in più ma è un primo passo, vedremo quello che riusciremo a fare"

Tra i probabili motivi per le poche prenotazioni spicca ovviamente il timore: "La gente ha un po' di paura, speriamo che la nostra adesione per primi all'iniziativa come amministratori possa dare l'esempio".

"Secondo me è importante avere avuto questa iniziativa sul territorio, che non era così scontato e c'è da ringraziare la regione che ha tenuto in considerazione le nostre richieste ed il nostro territorio. Speriamo in futuro che non ci sia più bisogno di queste cose" ha concluso l'assessore.

Per quanto riguarda i contagi a Barga, che hanno superato i 70, con la possibilità di monitorare la situazione proprio attraverso il suddetto screening, Tonini ribadisce come il fine dell'iniziativa sia trovare asintomatici che possono veicolare la malattia, non contagiati con sintomi che nel comune di Barga sono tutti appartenenti alle stesse famiglie e quindi già isolati e controllati.

Video Barga alla prova... tampone: 'solo' 800 prenotazioni