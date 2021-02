Barga



Barga, conclusa la due giorni di screening: ora si aspettano i risultati

domenica, 28 febbraio 2021, 19:05

di viola pieroni

Ancora un'ottima giornata a Barga, dove moltissime persone si sono recate alle piscine comunali per fare il tampone gratuito: uno al minuto, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con solo pochi momenti di stop. L’età media è stata di circa 55 anni, pochi i giovani che si sono presentati, tutti prenotati attraverso il portale della sanità della Regione Toscana: le prenotazioni, attive fino alle 12:00 di oggi, sono state sfruttate fino all'ultimo. Un egregio lavoro della misericordia di Barga, della Croce Rossa e dell'Anpas, che sono riusciti a gestire un enorme afflusso di persone nel corso della giornata: distanziamento come parola d’ordine, chi è arrivato in auto e chi a piedi.



Per chi si è sottoposto allo screening gratuito ora non resta che aspettare i risultati, essenziale per monitorare il casi Covid in un territorio come Barga, dove i contagi hanno raggiunto quota 70.



“Probabilmente c’è sempre un po' di paura nella popolazione, ma è già un ottimo inizio” hanno dichiarato alcuni volontari della misericordia del Barghigiano presenti nel pomeriggio.