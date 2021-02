Cade in casa, bimbo trasportato al Meyer con Pegaso

Altri articoli in Barga

lunedì, 8 febbraio 2021, 12:29

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta del primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, che raccoglie l'appello del personale sanitario di Barga

lunedì, 8 febbraio 2021, 10:23

Anche la Fiom di Lucca, per voce del segretario generale Mauro Rossi, commenta la firma dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica

domenica, 7 febbraio 2021, 17:16

Il segretario della Uilm per Lucca e Massa Carrara, Giacomo Saisi, analizza la situazione: "Ci aspettano sfide importanti. A breve le assemblee territoriali"

giovedì, 4 febbraio 2021, 16:00

Un tentativo di impulso all'economia che secondo molti è arrivato nel momento sbagliato quello dato dalla "lotteria degli scontrini", che proprio da febbraio è ufficialmente iniziata in tutta la penisola tra successi, problemi e perplessità di commercianti e clienti

mercoledì, 3 febbraio 2021, 15:00

La Pro Loco di Barga, con lo scopo di rafforzare il senso di "comunità" e per non rinunciare, nonostante l'emergenza Covid, al tradizionale appuntamento del Carnevale, indice il Foto contest delle maschere più belle, chiamato Barga in Maschera 2021

martedì, 2 febbraio 2021, 12:51

Un inizio dei saldi imparagonabile rispetto a quello degli scorsi anni, non solo per la posticipazione di quasi un mese, ma anche per la critica situazione economica legata alla pandemia