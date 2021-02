Barga : fornaci di barga



Cade in strada, con Pegaso a Cisanello

domenica, 21 febbraio 2021, 13:23

di viola pieroni

Paura questa mattina a Fornaci di Barga per un uomo del posto, P.S. di 66 anni, che, intorno alle 11, è caduto per strada, riportando un trauma facciale-spinale.



È stato subito allertato il pronto soccorso che ha atteso l'intervento dell’elicottero Pegaso presso il campo sportivo di Barga, il quale è rimasto per circa un’ora in attesa di ripartire: circa alle 13 l'uomo, seppur non in pericolo di morte, è stato trasferito all'ospedale Cisanello per dei controlli.



Sul posto si è recata anche una pattuglia della radiomobile dei carabinieri di Castelnuovo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da solo ed accidentalmente.



Notizia in aggiornamento

