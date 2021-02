Barga



Carnevale, contest di foto a Barga

mercoledì, 3 febbraio 2021, 15:00

La Pro Loco di Barga, con lo scopo di rafforzare il senso di "comunità" e per non rinunciare, nonostante l'emergenza Covid, al tradizionale appuntamento del Carnevale, indice il Foto contest delle maschere più belle, chiamato Barga in Maschera 2021.



Il concorso prevede la partecipazione, aperta e gratuita, per tutti gli abitanti di Barga e si svolgerà tramite la pagina Facebook della Pro Loco Barga. Barga in Maschera 2021 prevede n. 2 categorie di partecipazione: Adulti e Bambini e ragazzi.



Per ciascuna categoria verrà premiata la maschera che alla scadenza del concorso avrà ricevuto il maggior numero di Like.



Modalità di partecipazione



Per partecipare al concorso sarà sufficiente inviare una foto della propria maschera all'indirizzo email: prolocobarga@gmail.com entro il 16 febbraio 2021.



Per la partecipazione dei minorenni al concorso, dovrà esser presentata l'autorizzazione a partecipare da parte di un genitore, allegando la liberatoria per l'utilizzo delle immagini di minorenni (modulo disponibile qui). Le immagini per le maschere di carnevale con minorenni, senza la liberatoria non verranno pubblicate.



Il materiale in foto con cui i concorrenti intendono partecipare al concorso dovrà essere inviato all'Associazione Pro Loco Barga, all'email: prolocobarga@gmail.com entro e non oltre martedì 16 Febbraio 2021.



Tutto il materiale inviato sarà pubblicato sulla pagina Facebook della Pro Loco Barga, visionabile dalle ore 14:00 di Mercoledì 17 Febbraio 2021 fino alle ore 14:00 di Domenica 28 Febbraio 2021.



Il vincitore sarà individuato al termine del periodo di voto sopra indicato, solo ed esclusivamente, attraverso l'espressione di gradimento "LIKE" sulla foto caricata dalla Pro Loco Barga.



In caso di parità, il vincitore sarà individuato tramite sorteggio da effettuarsi a cura della Pro Loco.



Il nome dei vincitori di ciascuna categoria, saranno pubblicati ufficialmente, Lunedì 29 Febbraio 2021 e comunque a conclusione delle necessarie verifiche.



Premi



I vincitori di ogni categoria, verranno premiati con:



• Vincitore categoria Adulti: Colomba lievito madre al cioccolato da 2Kg gentilmente offerta da Pasticceria Fratelli Lucchesi;

• Vincitore categoria Bambini e ragazzi: Uovo di cioccolato da 1Kg gentilmente offerto da Cioccogelateria Theobroma.



Vincoli di carattere generale



Per il corretto svolgimento del concorso è necessario rispettare:



• Il Divieto a concorrere con travestimenti che siano di oltraggio al pudore o vilipendio alle persone, usare linguaggio blasfemo e/o irrispettoso nei confronti di cose e persone, pena l’immediata esclusione dal concorso;

• Il Divieto ad attuare, in foto, comportamenti non rispondenti alla buona creanza e all'opportuno decoro;

• L'invito a creare un adeguato clima di allegria e spensieratezza nelle foto pubblicate per partecipare al concorso.



L'associazione Pro Loco Barga declina ogni eventuale responsabilità per danni a persone e/o cose che possono verificarsi durante la realizzazione delle foto con cui si partecipa al concorso. E' inoltre concessa facoltà al Presidente dell’Associazione Pro Loco Barga, escludere dal concorso i partecipanti che non rispettano le sopracitate indicazioni.