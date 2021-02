Barga



Covid, Barga 'maglia nera'. Campani: "Oltre 60 casi dall'inizio dell'anno"

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:04

di tommaso boggi

Torna l'ombra del covid sul comune di Barga, al momento "maglia nera" della Mediavalle e Garfagnana. Oggi, stando al bollettino Asl, sono ben 14 i contagi nel territorio comunale.

"Siamo a oltre 60 casi dall'inizio dell'anno - ha commentato il primo cittadino Caterina Campani -, ma si tratta di positivi legati ai casi precedenti, e quindi nuclei familiari contagiati numerosi. Quando non sono intra-familiari, si tratta comunque di stuazioni che si intersecano; ma perlopiù, lo ripeto, nuclei familiari molto numerosi".



"Vedremo come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni - ha concluso il sindaco -, sono in contatto quotidianamente con Asl e pensiamo che l'arrivo di nuovo della zona arancione dovrebbe aiutare in questo senso".