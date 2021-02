Barga



Discarica a cielo aperto a Fornaci: si attiva il comune

venerdì, 26 febbraio 2021, 16:15

di viola pieroni

Un triste spettacolo quello in cui ci si può imbattere, a pochi passi dalla via comunale di Fornaci di Barga: una discarica a cielo aperto, “nascosta" tra un negozio e la parete ripida della collina, a malapena visibile dalla strada.

Quella zona, che a quanto pare fino a pochi anni fa era un vivaio, ora è quasi totalmente sommersa da rifiuti: partendo da mobili, elettrodomestici semidistrutti, ma anche sacchi neri e tracce carbonizzate di qualche tipo di immondizia. Osservando bene, si notano anche una montagna di segatura, quelle che sembrano impalcature, pezzi di lamiera, in lontananza dei container indubbiamente abbandonati, dei pallet che formano un grande mucchio, cancelli rimovibili, provenienti da una azienda di materiali edili...

A questo punto, dunque, la domanda è come tutto questo sia finito lì, sotto gli occhi di tutti, ma senza destare alcuna reazione. A quanto pare vi fu una segnalazione qualche anno fa alle forze dell'ordine, che però non ha attualmente ancora avuto un riscontro effettivo nella zona: ad ora, l'assessore all'ambiente Francesca Romagnoli sta attendendo i rilievi effettuati dal comandante e dal vice dei vigili urbani, che si stanno impegnando per capire a chi appartenga la zona, in modo poi da poter intervenire: infatti, intervistando anche le imprese limitrofe, è risultato che nessuno effettivamente sia a conoscenza di chi sia il proprietario di quel territorio.