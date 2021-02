Barga



'Ennebi Computers' a Fornaci: una storia lunga 18 anni

sabato, 27 febbraio 2021, 15:26

di viola pieroni

Lui è Simone Menconi, titolare del negozio “Ennebi Computers". Siamo a Fornaci di Barga, in via della Repubblica, al civico 251. Qui, da circa 18 anni, ha sede la sua attività.

Una storia che parte nel lontano 2002: “Il mio socio, Andrea Nuti, aprì nel ’99 a Lucca in viale San Concordio – ricorda Simone – e, poco dopo, ci siamo conosciuti: abbiamo deciso di aprire una seconda sede a Fornaci, perché abbiamo notato che molte persone nella zona della Mediavalle arrivavano fino a Lucca per chiedere assistenza ai computer”.



Simone ha quindi deciso di muoversi e di aprire a Fornaci: il negozio si occupava inizialmente di vendita pc e assistenza, e negli ultimi anni ovviamente si è aggiunta anche la telefonia e le riparazioni agli smartphone, nonché la rivendita di operatori mobili (fra cui KenaMobile, HoMobile, UnoMobile e Rabona) e di connessioni domestiche ad alta velocità, ad esempio Eolo.

Un settore che particolarmente si sta espandendo è inoltre quello dell’assistenza alle aziende, che sempre di più stanno cercando di automatizzarsi: “Oltre ai privati – afferma -, negli ultimi tempi sono molte le imprese che hanno deciso di rivolgersi a noi sia sul piano informatico per quanto riguarda le reti, i backup dati e i consigli sulle nuove tecnologie, ma soprattutto sulla sicurezza informatica, settore che al giorno d’oggi è veramente impossibile trascurare, soprattutto nelle grandi aziende”.

Parlando poi dell'ultimo anno, tra situazione covid e aumento dello smartworking, Simone spiega che loro sono stati tra i pochi negozi a rimanere aperti durante tutta la durata del lockdown, per le emergenze informatiche: “Svolgevamo lavori a domicilio, sempre con le dovute precauzioni, e di certo l'aumento dello smartworking per gli adulti e della didattica a distanza per i ragazzi ha portato molte persone a chiedere assistenza, anche solo per installare magari le giuste applicazioni”.

Ed è qua che sono diventati ancor più un punto di riferimento nella zona e, soprattutto, che si è notata la differenza fra un acquisto online e uno in negozio: l’assistenza.

“Durante il lockdown i lavori più richiesti sono stati senz'altro l'adeguamento di pc e tablet (quindi problemi di assistenza generale) e relativi alla linea internet – sottolinea -, in quel periodo particolarmente sovrasfruttata. Ad ora, stiamo cercando di ampliare il laboratorio per essere più veloci nelle riparazioni e per poter avere una maggiore efficienza con le aziende”.

E non solo: ultimamente si stanno espandendo anche sul lato gaming, con assemblati e postazioni progettate e create in base alle esigenze del cliente.

Insomma, tanti progetti in mente e tante nuove idee in un “mondo" che cambia velocemente, e che speriamo possa continuare a dare il massimo.