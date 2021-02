'Garfagnana in Giallo 2021' dedicata a Giorgio Scerbanenco

Altri articoli in Barga

sabato, 27 febbraio 2021, 15:46

Un buon risultato macchiato solo dalle basse prenotazioni, quello registrato il primo giorno del punto di screening gratuito anti-Covid a Barga. Video

sabato, 27 febbraio 2021, 15:26

Lui è Simone Menconi, titolare del negozio “Ennebi Computers". Siamo a Fornaci di Barga, in via della Repubblica, al civico 251. Qui, da circa 18 anni, ha sede la sua attività. Una storia che parte nel lontano 2002

venerdì, 26 febbraio 2021, 16:15

Un triste spettacolo quello in cui ci si può imbattere, a pochi passi dalla via comunale di Fornaci di Barga: una discarica a cielo aperto, “nascosta" tra un negozio e la parete ripida della collina, a malapena visibile dalla strada

venerdì, 26 febbraio 2021, 16:03

Paura, dubbi, ma anche certezza e fiducia: queste sono le sensazioni che emergono dalle interviste fatte in questi giorni dalla Gazzetta del Serchio sulla controversa, nonché delicata, "questione vaccino"

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:55

Il 25 febbraio, presso l'IPSEOA di Barga, si è svolta la selezione scolastica per la partecipazione al concorso tra Istituti Alberghieri "Miglior Allievo della Toscana"

mercoledì, 24 febbraio 2021, 14:26

A Barga, le postazioni, dove i cittadini potranno recarsi, in modo volontario, per effettuare il tampone gratuito, saranno allestite nel parcheggio della piscina comunale in via Giacomo Puccini