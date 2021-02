Barga



Insulti durante la diretta, Campani: "Valuteremo azioni legali"

martedì, 9 febbraio 2021, 16:59

di tommaso boggi

Una scena deplorevole quella avvenuta durante la presentazione del progetto Cities Health durante la quale, attraverso la piattaforma Zoom da cui il comune di Barga stava trasmettendo l'evento, alcuni utenti si sono infiltrati lanciando invettive di ogni genere contro i presenti, costringendo il comune a chiudere il collegamento.



"Sono molto dispiaciuta del fatto che abbiamo organizzato una diretta su Zoom per dare la possibilità anche di fare delle domande sugli argomenti trattati e sono iniziati ad arrivare messaggi con insulti, parolacce e altri comportamenti deplorevoli - ha affermato il primo cittadino barghigiano Caterina Campani -. Non ci sono parole per esprimere quanto è successo. Per chi vorrà, comunque, già da domani la diretta sarà visibile sulla pagina del comune".



"Ci dispiace per quanto avvenuto - ha concluso Campani - e condanno fermamente quanto accaduto, valuteremo assieme con lo staff del professor Biggeri se e come procedere per vie legali".