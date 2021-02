Barga



Qualità dell'aria e malattie, entra nel vivo il progetto: "Cittadini protagonisti"

martedì, 9 febbraio 2021, 16:43

di tommaso boggi

Cities Health prende finalmente forma dopo mesi di preparativi con l'adesione di ben otto comuni della Mediavalle e Garfagnana, che proiettano l'iniziativa di controllo della salute dei cittadini su tutta la valle e non solo da Barga, primo comune dove il progetto prenderà forma.



L'iniziativa si propone infatti di concretizzare o sfatare i timori dietro l'incidenza di svariate malattie, soprattutto quelle renali, sulla popolazione della valle, tramite una collaborazione tra popolazione, istituzioni e cittadini.



"Questo è un importante finanziamento ricevuto tramite fondo europeo - ha esordito il primo cittadino Caterina Campani -. Ringraziamo il professor Biggeri, presente oggi, che segue il progetto assieme alla Libellula, i suoi collaboratori, e chi ci sta aiutando in questo progetto importante, lungo e che necessiterà di impegno. Fino ad ora abbiamo dato inizio a diverse iniziative e incontri, ma è da oggi che entriamo nel vivo del progetto".



La parola è quindi passata al professor Annibale Biggeri, incaricato del progetto. "Quella dietro Cities Health è una storia di collaborazione tra popolazione, istituzioni e epidemiologi in quella che viene definita Citizen Science - ha affermato il professore -. Tutto quello che andremo a studiare viene infatti discusso con la popolazione e risponde a ciò che la popolazione ritiene importante che venga approfondito. In Valle del Serchio - ha continuato Biggeri - il punto è da farsi sulle malattie renali e questo progetto vuole mettere un punto fermo su queste malattie". Il professore ha poi annunciato l'istallazione di quattro centraline per il controllo della qualità dell'aria che manderanno dati ogni due minuti.



Il punto di partenza del progetto sarà una serie di analisi di sangue e urine su un campione di popolazione scelta dall'anagrafe del comune, ovviamente ogni cittadino selezionato sarà libero di rifiutare, così da stabilire se c'è veramente una frequenza maggiore di malattie renali nel territorio. Le analisi verranno effettuate in un laboratorio isolato ed in sicurezza secondo le norme anti-covid e i cittadini potranno usufruire di appuntamenti personalizzati secondo le esigenze.



La conferenza ha comunque avuto alcuni problemi nella sua versione in streaming su Zoom, piattaforma su cui il comune ha dovuto stoppare la trasmissione a causa di alcuni disturbatori che potrebbero incappare in problemi legali per le loro azioni.

Video Qualità dell'aria e malattie, entra nel vivo il progetto: "Cittadini protagonisti"