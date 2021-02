Vaccino AstraZeneca, domenica si parte a Fornaci

Altri articoli in Barga

martedì, 9 febbraio 2021, 16:59

Una scena deplorevole quella avvenuta durante la presentazione del progetto Cities Health durante la quale, attraverso la piattaforma Zoom da cui il comune di Barga stava trasmettendo l'evento, alcuni utenti si sono infiltrati lanciando invettive di ogni genere contro i presenti, costringendo il comune a chiudere il collegamento

martedì, 9 febbraio 2021, 16:43

Cities Health prende finalmente forma dopo mesi di preparativi con l'adesione di ben otto comuni della Mediavalle e Garfagnana, che proiettano l'iniziativa di controllo della salute dei cittadini su tutta la valle e non solo da Barga. Video

lunedì, 8 febbraio 2021, 19:28

Brutta avventura per un bimbo di appena 1 anno e mezzo, a Barga, che oggi pomeriggio, a seguito di una caduta in casa, ha riportato un trauma cranico. L'elisoccorso Pegaso ha provveduto al trasferimento, al Meyer di Firenze, in codice rosso

lunedì, 8 febbraio 2021, 12:29

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta del primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, che raccoglie l'appello del personale sanitario di Barga

lunedì, 8 febbraio 2021, 10:23

Anche la Fiom di Lucca, per voce del segretario generale Mauro Rossi, commenta la firma dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica

domenica, 7 febbraio 2021, 17:16

Il segretario della Uilm per Lucca e Massa Carrara, Giacomo Saisi, analizza la situazione: "Ci aspettano sfide importanti. A breve le assemblee territoriali"