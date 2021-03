Barga



A Barga tre iniziative per la festa della donna

sabato, 6 marzo 2021, 09:45

La commissione pari opportunità del comune di Barga, in occasione dell’8 marzo la giornata internazionale dei diritti della donna, lancia questo omaggio virtuale a tutte le donne del comune per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche che le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora soggetto in tutto il mondo:

La donna è salute

La donna è lavoro

La donna è cultura

La donna è sport

La donna è rispetto

La donna è uguaglianza!

e invita le donne ad unirsi alla catena social copiando e incollando il testo sopra con una foto che la rappresenta e nominando amiche ad unirsi alla catena.

Mentre domenica 14 marzo a Tiglio alle 11,30, dopo la celebrazione religiosa presso la Chiesa di San Giusto di Tiglio Alto delle 11, ci sarà una commemorazione in onore della prima presidente della Commissione, Mary Landon Campbell scomparsa improvvisamente tre anni fa. Verrà inaugurata sotto gli Archi della Chiesa, la panchina rossa contro la violenza sulle donne realizzata dalla Confraternità di Misericordia di Tiglio in ricordo di Mary e della giovane Vanessa Simonini. Saranno presenti le rappresentanti del Centro anti-violenza “Non ti scordar di te”.

L’evento sarà svolto in rispetto delle norme anti-Covid

Pagina fb della CPO

#commissionepariopportunita'barga