Barga



A Filecchio la 90^ panchina rossa contro la violenza sulle donne

martedì, 23 marzo 2021, 08:55

Sabato 27 marzo, a Filecchio, verrà inaugurata la novantesima panchina rossa realizzata da Don Giovanni Cartoni e dai volontari della parrocchia della Pieve di Santa Maria Assunta. L’appuntamento è alle 14,30 nel parco dei locali parrocchiali. La presidente della commissione pari opportunità del comune di Barga, Sonia Ercolini, ringrazia Don Giovanni per aver accolto il suo invito di istituire una panchina nel periodo pasquale nella sua frazione e aggiunge che l’obiettivo della commissione è quello di istituire panchine rosse nei prossimi mesi in tutte le frazioni dove ancora mancano e di aggiungere altre nel capoluogo. “La panchina successiva nel nostro comune” comunica “sarà quella a Sommocolonia il 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione”. Parteciperanno alla cerimonia, oltre agli amministratori del comune e la commissione pari opportunità, le rappresentanti del centro antiviolenza “Non Ti scordar di Te”, della squadra calcistica Filecchio Women e Maria Grazia Forlì, mamma di Vanessa.

L’evento si svolgerà chiaramente nel rispetto delle norme anti covid.