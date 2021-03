Barga



'Barga in Maschera 2021': ecco le foto premiate

lunedì, 1 marzo 2021, 12:57

Si sono concluse ieri (domenica 28 febbraio) le votazioni del contest di Carnevale 'Barga in Maschera 2021' per decidere le maschere più belle di Barga. Il contest ha visto poco meno di trenta partecipanti sfidarsi nelle due categorie 'bambini e ragazzi' e 'adulti'.



"I voti che avete espresso - dichiarano gli organizzatori - sono stati in totale oltre 4 mila 300 e le maschere più apprezzate in assoluto sono state quelle dei più piccoli! Siete stati tutti voi, con i vostri Like. ad aver scelto i due fortunati vincitori degli ambiti premi!"



Ecco dunque i vincitori:



- Categoria Adulti: vince Laura Guidi con la maschera 'Margherita' che si è aggiudicata 45 preferenze;



- Categoria Bambini e Ragazzi: vince la piccola Ginevra Marchi vestita da Elsa di Frozen e ben 1236 preferenze!

Laura e Ginevra si aggiudicano rispettivamente una colomba lievito madre al cioccolato da 2KG della Pasticceria Fratelli lucchesi e un uovo di cioccolato da 1KG della Cioccogelateria Theobroma di Luigi Gori.



"Congratulazioni alle vincitrici - concludono gli organizzatori - e un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti! Continuate a seguirci sui nostri canali ufficiali per restare aggiornati sulle prossime iniziative! A presto dalla vostra Pro Loco Barga".