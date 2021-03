Barga : fornaci di barga



Ciao Piero

lunedì, 22 marzo 2021, 12:40

di loreno bertolacci

Al lutto della comunità barghigiana si accompagna quello dell’intera valle del Serchio e non solo. Al funerale, che si è svolto ieri alle 15 presso il cimitero di Loppia, erano presenti un gran numero di persone appartenenti alla sua comunità fornacina e filecchiese, ma anche provenienti da varie parti della valle e della Toscana. Piero Vellutini era conosciuto nell’ambiente sportivo del ciclismo, avendo gareggiato in giovane età per una squadra di Firenze e per aver dedicato una vita alla bicicletta, la sua grande passione. E tanti amici e conoscenti sono intervenuti alle esequie proprio in bicicletta, dimostrando l’attaccamento che c’è stato da tutti gli appassionati di questo sport e non solo a Piero. La sua attività di vendita e riparazione delle biciclette, svolta prima in piazza della chiesa, poi in un immobile vicino alla stazione e infine in via della Repubblica, sempre nella sua Fornaci di Barga, ha fatto conoscere ed apprezzare maggiormente questo sport a tutti. E’ stato una parte importante della vita commerciale della cittadina, insieme al suo impegno profuso nell’organizzazione di manifestazioni per la diffusione e valorizzazione dello sport del ciclismo sia a livello amatoriale che professionistico. Tanto il sostegno di Cicli Vellutini con le sue magliette e sponsor alle varie manifestazioni, dalle più importanti alle più piccole fino al cicloturismo. Un valido punto di riferimento per tanti appassionati di questo sport nella valle del Serchio.

L’ultima gara di Piero Vellutini è arrivata troppo presto, a soli 66 anni e chi, come me, l’ha conosciuto, insieme alla mia famiglia, non può che rimanere in un profondo dolore per la perdita di un amico che ha fatto parte della storia di Fornaci, del ciclismo nella Valle del Serchio e non solo.

Noi tutti, insieme alla redazione, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti tutti. Piero ha lasciato a tutti noi un bel ricordo e ci mancherà.

Che la terra ti sia lieve.