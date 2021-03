Con la droga in casa, arrestato albanese per spaccio

Altri articoli in Barga

giovedì, 25 marzo 2021, 13:51

Il vicesindaco Salotti, a nome dell’intera amministrazione comunale, ci tiene a ringraziare tutti i dipendenti comunali che, in questo lungo periodo in cui l’organico dell’ente risultava sotto dimensionato per le esigenze del nostro comune, si sono prodigati a sopperire per quanto possibile

giovedì, 25 marzo 2021, 12:13

In partenza anche a Barga gli eventi per celebrare 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Oggi inizia infatti su tutto il territorio italiano la giornata nazionale di Dante Alighieri con incontri, mostre e conferenze dedicate al poeta fiorentino padre della lingua italiana

mercoledì, 24 marzo 2021, 11:20

Due milioni di euro per interventi antisismici all'Isi di Barga. Il progetto presentato dalla provincia al ministero per realizzare un intervento di messa in sicurezza di alcune porzioni dell'Isi, infatti, è rientrato in quelli accolti dal ministero per l'istruzione che ha complessivamente stanziato per gli istituti secondari lucchesi 4,3 milioni...

martedì, 23 marzo 2021, 08:55

Sabato 27 marzo, a Filecchio, verrà inaugurata la novantesima panchina rossa realizzata da Don Giovanni Cartoni e dai volontari della parrocchia della Pieve di Santa Maria Assunta. L’appuntamento è alle 14,30 nel parco dei locali parrocchiali

lunedì, 22 marzo 2021, 12:40

Al funerale di Piero Vellutini, che si è svolto ieri alle 15 presso il cimitero di Loppia, erano presenti un gran numero di persone appartenenti alla sua comunità fornacina e filecchiese, ma anche provenienti da varie parti della valle e della Toscana

venerdì, 19 marzo 2021, 21:38

I consiglieri del gruppo di minoranza di Barga, 'Progetto Comune' intervengono sullo stato di abbandono in cui versano i locali dei bagni pubblici in Fornaci di Barga