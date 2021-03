Barga



Covid, 10 casi in un giorno a Barga. Campani: "Nucleo numeroso, ma già circoscritto"

lunedì, 8 marzo 2021, 17:03

Il Covid continua a colpire nel comune di Barga dove, dopo giorni di relativa calma, si sono registrati ben 10 casi in un giorno. Casi che però - fa sapere il primo cittadino barghigiano Caterina Campani - appartengono ad un solo nucleo familiare.



"Si tratta di nucleo numeroso ma già circoscritto. I numeri dei contagj stavano andando bene in questi giorni, bisogna fare attenzione e non abbassare la guardia" ha affermato il sindaco.



Tom. Bog.