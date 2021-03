Barga



FdI festeggia Francesca Pierotti, 96 anni

martedì, 9 marzo 2021, 12:28

Fratelli d'Italia Barga festeggia oggi Francesca Pierotti, di 96 anni, onorando per la festa della donna il suo grande impegno come madre e nonna per quasi un secolo, attraverso una guerra mondiale e mille vicissitudini.

Francesca Pierotti nasce a Trassilico (ora comune di Gallicano) il 25/05/1925 dalla madre Marianna Cia e dal padre Agostino Pierotti.

Seconda di quattro figli si dedica fin da giovane assieme ai fratelli alla gestione delle terre possedute dalla sua famiglia. Con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, rimasta da sola con la madre e la sorella minore, deve dedicarsi a pieno sforzo all'attività famigliare.

Nel 1949 si sposa con un ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri con cui da alla luce tre figli.

Nella vita si è dedicata alla cura della sua famiglia allevando ed educando figli e nipoti al rispetto delle regole e dei principi etici della nostra società.

Ad oggi vive assieme ai suoi figli e nipoti e bis nipoti a cui di tanto in tanto racconta le esperienze vissute durante la guerra cercando sempre di incoraggiarli e supportarli nelle difficoltà della vita.