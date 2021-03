Barga



Gruppo triestino dedica una canzone a Barga

giovedì, 18 marzo 2021, 08:19

“Abbiamo deciso di dedicare una canzone a Barga (nello specifico al parco Kennedy), perchè crediamo sia una città estremamente artistica, che si meritava, appunto, un po' di arte in più, oltre che un po' di pubblicità dalle nostre parti.”



Queste le parole di Leonardo Capitanio, membro di un collettivo musicale triestino, i Prospэkt, che hanno scelto proprio la città capoluogo della Mediavalle come musa per la loro canzone (ascoltabile al link https://distrokid.com/hyperfollow/prospkt/parco-kennedy-2 )

“Speriamo sia una cosa gradita - conclude la band - visto anche il momento di difficoltà per tutti".