Marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi

giovedì, 18 marzo 2021, 08:31

La commissione pari opportunità del comune di Barga sostiene nel mese di marzo l’iniziativa dell’Associazione Endometriosi FVG ODV che promuove la campagna “ROAD-ENDO | CONOSC-ENDO Illuminazione di giallo. Arte, storia, cultura, natura e sport s’illuminano di giallo a sostegno di tutte le ragazze e le donne affette da endometriosi”.

L’endometriosi è una malattia cronica, progressiva e invalidante che colpisce il 10% circa delle donne in età fertile (3.000.000 di donne in Italia), ne condiziona i ritmi di vita, i rapporti sentimentali, incide sul loro desiderio di crearsi una famiglia.

L’endometriosi è caratterizzata dalla presenza anomala di endometrio, il tessuto che riveste la parte interna dell’utero, in altre zone del corpo femminile. Ciò provoca sanguinamenti interni, infiammazioni croniche, tessuto cicatriziale, danni agli organi e perdita degli stessi, aderenze e infertilità.

Malgrado la sua diffusione, l’endometriosi risulta ancora oggi, spesso, sconosciuta e sottovalutata. E’ un patologia invalidante, difficile da diagnosticare, i cui sintomi possono essere contenuti con l’assunzione di terapie ormonali, ma spesso è necessario ricorrere ad interventi chirurgici. Per questo è così importante ILLUMINARE facendo luce su questa malattia e dando LUCE alle ragazze e alle donne che ne sono colpite.

Il mese di marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi che termina il 27 marzo con la giornata internazionale ed in occasione, per lanciare un messaggio forte e chiaro per tutta la Valle, sarà illuminato di giallo il Ponte del Diavolo in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano dal 20 al 27 Marzo.

Sempre in questa settimana saranno pubblicati una serie di post e di approfondimenti specifici, elaborati dall’Associazione Endometriosi Fvg Odv, sulle pagine facebook della commissione pari opportunità e del comune di Barga e lungo Via Guglielmo Marconi è esposto uno striscione di sensibilizzazione.

La commissione invita la cittadinanza a partecipare a questa campagna condividendo il relativo motivo sulla propria immagine del profilo facebook ed a visitare il sito www.endometriosifvg.it per saperne di più.