Barga



Online la versione inglese del portale turistico di Barga

martedì, 2 marzo 2021, 11:12

Ampliato nelle potenzialità informative è ora online la versione inglese del portale turistico VisltBarga.com che va ad affiancarsi a quella in italiano realizzata l'anno scorso. Il portale, realizzato e gestito dalla Pro Loco Barga, e' dedicato al turismo del comune di Barga. Permette ai visitatori di trovare informazioni utili raccolte in un solo sito e comprende già decine e decine di aziende del lenitotici.



Aver messo online la versione inglese del portale vuol dire permettere ai turisti stranieri la ricerca di informazioni e allo stesso tempo migliorare la promozione turistica di Barga su intemet

la versione inglese del sito è stata curata gratuitamente da Mirella Dina Biagi, socio e revisore dei conti della Pro Loco, nonché traduttrice madrelingua professionista.



VisitBarga mantiene la stessa struttura originale con la sezione principale 'Lasciatevi ispirare' (in inglese 'Be inspired') suddivisa per argomenti - dove alloggiare, dove mangiare, itinerari, cosa vedere, negozi e servizi - che consente al visitatore di pianificare in anticipo la propria visita a Barga ed entrare in contatto con le attività del territorio.



A tal proposito, tutte le aziende che si erano iscritte in precedenza sul portale sono state automaticamente aggiunte anche nella versione inglese. Per tutte quelle non ancora presenti ricordiamo che e' possibile iscriversi compilando questo modulo: h le/xV5StrNA9wZUnmEa8 o scrivendo a prolocobaroaegmail.com L'Iscrizione al portale e' gratuita ora • per sempre.



"Aver aggiunto la versione inglese, non e' solo un ampliamento del portale turistico ma anche, e soprattutto, un messaggio indirizzato ai tanti visitatori stranieri che desiderano venire a Barga: stiamo lavorando per essere pronti ad accogliervi nuovamente non appena i viaggi turistici potranno riprendere" dichiara la pro loco.