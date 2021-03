Barga



Progetto Comune: "Tesi su salute a Fornaci, si approfondisca ricerca"

lunedì, 8 marzo 2021, 09:37

I consiglieri del gruppo di minoranza di Barga, "Progetto Comune", intendono complimentarsi con la propria concittadina, Lisa Genovesi, per la laurea brillantemente conseguita.



"Finalmente musica per le nostre orecchie - esordisce il gruppo -. Un argomento da noi richiesto sin dalla campagna elettorale finalmente è stato trattato a livello universitario. Infatti, lo scorso 29 gennaio, la neo dottoressa Lisa Genovesi, 25 anni, residente a Barga, ha discusso la tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di scienze della terra, dal titolo “Caratterizzazione Preliminare di Matrici Ambientali nell'Area di Fornaci di Barga interessata da attività industriali” Relatore Prof Riccardo Petrini e Correlatore Prof. Roberto Giannecchini, riportando la valutazione finale di 110 e Lode".



"Interessante argomento - spiega - per la tutela della salute pubblica affrontato e discusso per la prima volta nel nostro comune. Il tutto si è svolto in tempi di Coronavirus e quindi in video conferenza. Una bellissima ricerca che evidenzia criticità sulle matrici ambientali nella frazione Fornaci di Barga. Speriamo che la neo laureata insieme al relatore e correlatore si rendano disponibili ad illustrare i dati in una conferenza pubblica e approfondiscano le ricerche per avere un quadro completo sulle matrici ambientali dell'intero territorio comunale al fine di poter adottare, da parte delle autorità competenti, le eventuale procedure di bonifica e mitigazione degli inquinanti per la tutela della salute pubblica".



"Appresa tale notizia - concludono i consiglieri -, il gruppo consiliare Progetto Comune, esprime le proprie congratulazioni e auguri alla nostra concittadina dott.ssa Lisa Genovesi affinché a questa bellissima carriera universitaria possa seguire un altrettanto radioso futuro professionale".