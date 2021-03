Barga : fornaci di barga



Scontro frontale tra auto, due feriti

lunedì, 15 marzo 2021, 20:53

di viola pieroni

Paura questa sera, intorno alle 19.15, a Fornaci di Barga. Due auto, una Mercedes bianca e una Toyota nera, si sono scontrate sulla strada provinciale 7, che porta alla frazione di Loppia, nei pressi dell'incrocio con via Guido Rossa.



Sul posto si sono dirette le ambulanze del 118 per soccorrere i due feriti, trasportati l'uno, una donna di 40 anni, in codice rosso all'ospedale di Lucca, e l'altro al nosocomio di Castelnuovo.



Tutta da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma da una prima, e ancora sommaria, ricostruzione dell'accaduto, pare si sia trattato di uno scontro frontale, a seguito del quale uno dei due mezzi coinvolti avrebbe colpito un contatore del gas. Da qui, l'arrivo sul posto dei tecnici della ditta e dei vigili del fuoco di Castelnuovo, con due mezzi.



I rilievi sono stati invece affidati ai carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli.



Notizia in aggiornamento