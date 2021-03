Barga



Screening a Barga: solo due positivi. Campani: “Dato incoraggiante”

mercoledì, 3 marzo 2021, 11:51

di viola pieroni

C’era grande attesa in questi giorni per i risultati dello screening gratuito “Territori Sicuri", organizzato dalla Regione Toscana nel comune di Barga, e fortunatamente la speranza di tutti non ha deluso le aspettative: solo due positivi su 753 tamponi effettuati.

“Sono felice di aver dato al territorio questa opportunità - spiega il sindaco di Barga Caterina Campani - e sono contenta per le numerose adesioni da parte della popolazione: in altre zone so che è andata molto meglio, la risposta del territorio è sempre un’incognita, ma non possiamo lamentarci. Se devo essere sincera inoltre, mi aspettavo un risultato diverso: due soli positivi è un dato molto incoraggiante, e l’ASL ha già attivato tutti i protocolli.”

Poi, conclude: “Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che si sono impegnati per rendere questa iniziativa un successo: l’organizzazione è stata impeccabile, e per questo non posso che dire grazie all’azienda sanitaria locale e alle numerose associazioni presenti sul posto con i loro volontari.”