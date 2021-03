Una targa in ricordo di Antonio Nardini

Altri articoli in Barga

mercoledì, 3 marzo 2021, 12:44

Inizieranno questo mese i lavori di GAIA di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione Filecchio Pedona, nel comune di Barga

mercoledì, 3 marzo 2021, 11:51

C’era grande attesa in questi giorni per i risultati dello screening gratuito “Territori Sicuri", organizzato dalla Regione Toscana nel comune di Barga, e fortunatamente la speranza di tutti non ha deluso le aspettative: solo due positivi su 753 tamponi effettuati

mercoledì, 3 marzo 2021, 11:00

Il 5 marzo ricorre il primo anniversario della scomparsa di Antonio Nardini, per decenni anima della vita culturale e civica della comunità di Barga e del Gruppo Alpini con il quale ha condiviso tante importanti iniziative

mercoledì, 3 marzo 2021, 09:57

Nella giornata internazionale dei diritti della donna, la commissione pari opportunità del comune di Barga vuole celebrare un traguardo storico, arrivato tuttavia con colpevole ritardo

martedì, 2 marzo 2021, 11:12

Ampliato nelle potenzialità informative è ora online la versione inglese del portale turistico VisltBarga.com che va ad affiancarsi a quella in italiano realizzata l'anno scorso

lunedì, 1 marzo 2021, 12:57

Si sono concluse ieri le votazioni del contest di Carnevale 'Barga in Maschera 2021' per decidere le maschere più belle di Barga. Il contest ha visto poco meno di trenta partecipanti sfidarsi nelle due categorie 'bambini e ragazzi' e 'adulti'