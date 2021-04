Barga



'Aria di Ricerca in Valle del Serchio': entra nel vivo il progetto

giovedì, 29 aprile 2021, 09:42

È entrato nella fase operativa il progetto europeo 'Aria di Ricerca in Valle del Serchio'. In queste settimane è stato recapitato l'invito a partecipare a mille cittadini estratti tra gli abitanti del comune di Barga.



"Si tratta di un'occasione importante per la tutela della salute e per la prevenzione delle malattie renali croniche - spiega il sindaco Caterina Campani - che negli ultimi anni registrano un preoccupante aumento. Il progetto coinvolge l'Università di Firenze, l'impresa sociale Epidemiologia & Prevenzione, il comune di Barga, i comuni limitrofi e molte associazioni locali. Ai mille cittadini offriamo analisi gratuite di sangue ed urine, allo scopo di indagare la funzionalità renale. La partecipazione è volontaria; confido nel senso civico dei cittadini e li invito a non perdere questa importante occasione di fare prevenzione: al deterioramento della funzionalità renale si può rimediare facilmente ed in modo non invasivo, purché la diagnosi sia precoce. Nello stesso tempo è un'occasione di realizzare uno studio scientifico importante, in un settore ancora poco approfondito".

"Per ovviare ai problemi dovuti al Covid - conclude il primo cittadino - abbiamo allestito a Barga un ambulatorio, collegato agli studi medici di Barga e coordinato dal dr. Palazzini, dedicato esclusivamente a questo progetto, dove accogliere su appuntamento e in assoluta sicurezza i partecipanti. Invito perciò tutti gli estratti a contattare quanto prima i numeri telefonici indicati nell'invito. Si inizierà con una intervista telefonica durante la quale verranno anche fornite tutte le informazioni necessarie e successivamente verrà fissato un appuntamento per il prelievo. Anche chi non è stato estratto, se lo desidera, può chiedere di partecipare".