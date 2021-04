Barga



Asl: "Nessun paziente positivo è rimasto a Barga, la struttura è sicura"

sabato, 10 aprile 2021, 17:11

In merito alla situazione dell’ospedale di Barga, dopo alcune sospette positività riscontrate tra i pazienti del reparto di Medicina del “San Francesco” e a seguito anche di alcuni interventi di organizzazioni sindacali, l’Asl evidenzia che nessun paziente positivo è rimasto a Barga e che la struttura ospedaliera è sicura, esattamente come quelle di Castelnuovo Garfagnana e di Lucca.

"Come noto - esordisce l'azienda -, in questi casi, è importante seguire le norme previste per la gestione dei pazienti, utilizzando sempre i dispositivi di protezione individuale (dpi) adeguati alla tipologia dei ricoverati".

"In un contesto di pandemia - spiega ., con molti casi sul territorio, nessun luogo può essere considerato con certezza "covid free" ed è possibile che emergano delle positività in un reparto di un ospedale, ma tramite il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione se ne può limitare l’estensione".

"Infine - conclude -, al contrario di quanto asserito da un’organizzazione sindacale, la struttura a ferro di cavallo permette l'utilizzo di un percorso unidirezionale “pulito verso sporco”, facilitando l'adozione delle procedure di vestizione e svestizione, che sono la base per garantire la separazione delle zone di rischio tra Covid e no Covid".