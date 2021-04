Barga



Barga, al via la raccolta degli ombrelli usati

giovedì, 29 aprile 2021, 12:48

Al via, a Barga, la raccolta degli ombrelli usati. Grazie ad una collaborazione fra Osservatorio Rifiuti Zero e l’Impresa Sociale Terra di Tutti srl, il comune di Barga è stato dotato di un raccoglitore per ombrelli usati che è collocato momentaneamente presso l’Ufficio distaccato di Fornaci di Barga, per poi essere inserito al Centro di Raccolta, e nel quale ogni cittadino potrà gettare il proprio ombrello rotto.



Questi ultimi, nell’ottica di questo progetto di economia circolare, saranno raccolti da Terra di Tutti e destinati al progetto #PARACOOL.



Terra di Tutti è un’impresa sociale che utilizza diversi materiali di scarto, ai quali rende una nuova vita, trattandoli come materia prima, trasformandoli in altro manufatto, rispettando il principio dettato dall’economia circolare. I residui di produzione sono trasformati, da potenziali rifiuti, a oggetti con un proprio significato.



Ogni pezzo dell’ombrello è così riutilizzato e trasformato in altro: un grembiule, una borsa, un copricapo, uno zainetto..



L’Osservatorio Rifiuti Zero, fin dal suo insediamento, lavora a progetti rivolti al rispetto dell’ambiente e per il territorio. Questa collaborazione è importante dato che ci dimostra da vicino l’importanza dell’economia circolare e delle opportunità che il riutilizzo dei rifiuto ci offre.



Assieme a Terra di Tutti srl, saranno organizzati laboratori sul nostro territorio, anche rivolti alle scuole, al fine di toccare con mano questo riutilizzo e riuso, nell’ottica dell’aiuto all’ambiente e al territorio.



Per info: www.terraditutti.it – pagina FB Terra di Tutti



Allegate: alcune immagini dei prodotti ottenuti con il riuso degli ombrelli.