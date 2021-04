Barga



Barga ricorda il capodanno toscano

giovedì, 22 aprile 2021, 11:30

Anche la cultura riparte a Barga, con un'iniziativa dedicata al Capodanno toscano che si terrà venerdì 30 aprile alle 17 presso la sala consiliare di Palazzo Pancrazi.



"Barga ricorda il Capodanno toscano" si inserisce nel calendario degli appuntamenti del consiglio regionale della Toscana, che a questo evento ha concesso il patrocinio e un contributo economico. Il pomeriggio vedrà due interventi legati alla celebrazione del Capodanno, che un tempo in Toscana si festeggiava il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione. La dr.ssa Sara Moscardini, direttore della sezione barghigiana dell'Istituto Storico Lucchese, parlerà di come in passato si computava il calendario, in modi molto diversi dall'odierno, mentre il dr. Leonardo Umberto Conti Marchetti, vicepresidente di Cento Lumi, tratterà dell'iconografia dell'Annunciazione nelle opere d'arte disseminate sul nostro territorio.



In rispetto alla normativa anti Covid, i posti in sala saranno a numero limitato, si consiglia perciò caldamente di prenotarsi presso la segreteria del sindaco (0583 - 724727, sindaco@comunedibarga.it).



L'evento è promosso da Unitre Barga, amministrazione comunale, Fondazione Ricci, Istituto Storico Lucchese sez. Barga, Pro Loco Barga, Cento Lumi.