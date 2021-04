Barga



Rifiuti emersi dopo la piena a Mologno: scattano le indagini

lunedì, 12 aprile 2021, 14:33

In merito alla questione relativa al ritrovamento di rifiuti sul fiume nella zona di Mologno l’amministrazione comunale di Barga ci tiene a fare alcune precisazioni.



"Nel marzo 2020 - esordisce - quando, a seguito di abbondanti piogge, il fiume, erodendo parte della sponda, fece venire alla luce rifiuti, l’amministrazione avviò da subito le segnalazioni agli organi competenti".



"E’ stata fatta una pulizia con la ditta di raccolta rifiuti di allora - spiega l'amministrazione barghigiana -, siamo intervenuti, in somma urgenza, con una deviazione del letto del fiume al fine di salvaguardare l’ulteriore erosione della sponda e con l’Osservatorio Rifiuti Zero del comune di Barga è stata organizzata una giornata di pulizia della zona".



"A seguito di piogge intense nel periodo invernale - continua -, la sponda è stata ulteriormente erosa e sono successivamente venuti alla luce altri rifiuti. Alla luce della tipologia di rifiuti ritrovati e dopo diversi sopralluoghi, il comune ha deciso di effettuare delle indagini sui terreni attraverso dei rilievi elettromagnetici e geoelettrici con i quali si andrà ad analizzare il terreno dell’area interessata al fine di individuare l’effettiva presenza di una discarica e la sua entità. Confidiamo di avere i risultati delle indagini per il mese di maggio, così da poter stabilire quali sono gli ulteriori passi da mettere in campo"



Concludono il sindaco Caterina Campani e l’assessore Francesca Romagnoli: "L’amministrazione ha inoltre fatto un ulteriore sollecito agli organi competenti. Nelle settimane passate l’area è stata oggetto di interventi di pulitura da parte di diverse associazioni e cittadini, che ringraziamo, adesso abbiamo chiesto ad ASCIT spa di occuparsi della pulizia del luogo. Per quanto riguarda interventi di ripulitura, Barga il 24 aprile sarà interessata da un evento nazionale “Run and Clean”, nei prossimi giorni sarà individuata l’area dove intervenire. Inoltre l’Osservatorio Rifiuti Zero ha in calendario due giornate di pulizia nell’area del chitarrino a Fornaci di Barga e al Frascone nell’area industriale, anche passaggio della Via del Volto Santo".