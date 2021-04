Esplode bombola del gas in un'abitazione: paura a Catagnana

Altri articoli in Barga

giovedì, 29 aprile 2021, 12:48

Grazie ad una collaborazione fra Osservatorio Rifiuti Zero e l’Impresa Sociale Terra di Tutti srl, il comune di Barga è stato dotato di un raccoglitore per ombrelli usati che è collocato momentaneamente presso l’Ufficio distaccato di Fornaci di Barga, per poi essere inserito al Centro di Raccolta, e nel quale ogni cittadino potrà...

giovedì, 29 aprile 2021, 09:42

È entrato nella fase operativa il progetto europeo 'Aria di Ricerca in Valle del Serchio'. In queste settimane è stato recapitato l'invito a partecipare a mille cittadini estratti tra gli abitanti del comune di Barga

mercoledì, 28 aprile 2021, 16:43

Oggi il gruppo dei ‘Custodi degli alberi e del suolo’ ha consegnato al protocollo del comune di Barga, come contributo per la stesura del nuovo piano operativo, un documento di sei pagine che ha al centro il tema della nuova scuola sotto lo stadio di Barga: infatti, sembra che la...

mercoledì, 28 aprile 2021, 16:41

Riapre martedì 4 maggio la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio chiusa al pubblico a seguito dell’emergenza Covid-19. Torna così fruibile un patrimonio importante per Barga e per la promozione turistica del territorio

mercoledì, 28 aprile 2021, 14:03

Sono quattro i posti disponibili al comune di Barga. Due sono destinati a un progetto sulla protezione civile mentre gli altri alla promozione turistica e culturale di Barga

mercoledì, 28 aprile 2021, 08:37

Francesco Feniello, capogruppo di minoranza a Barga, 'svela' i retroscena delle ultime elezioni nel suo comune e chiarisce i motivi del mancato accordo nel centro-destra