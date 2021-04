Barga



Fantozzi (FdI): "La regione come spiega l'alto numero di contagi e i decessi all'ospedale di Barga?"

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:27

"Preoccupa molto il focolaio scoppiato all'interno dell'ospedale San Francesco di Barga, che ha già provocato tre decessi e 20 pazienti contagiati. Presenterò un'interrogazione alla Regione per capire quali siano le cause dei questo alto numero di contagi in una struttura sanitaria. Deve essere fatta immediata chiarezza! Lo scorso 22 marzo visitai la struttura con il collega Diego Petrucci, un ospedale che è punto di riferimento per un vasto territorio e che, adesso, è stato nuovamente trasformato in bolla Covid" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi.

"Allarmante anche la situazione all'ospedale di Castelnuovo per la carenza di medici nel reparto di cardiologia: ci sono soltanto tre medici invece di sei. Serve immediatamente correre ai ripari perché si tratta di un'emergenza che mette in difficoltà utenti e dipendenti. Un servizio che, ad oggi, il personale attuale non può garantire sulle 24 ore. Come si pensa di risolvere questa grave carenza?" chiede Fantozzi.