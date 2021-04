Barga



Giornata della terra: inaugura la "terrazza verde" all'Isi Barga

giovedì, 22 aprile 2021, 13:27

di viola pieroni

“Oggi è la giornata della terra e nessuno si augura di vedere un pianeta in agonia: dobbiamo sempre sperare, cercando di mantenere il pianeta ricco di piante, erba e fiori, così da avere la garanzia che il nostro pianeta sia ancora abitabile in futuro. Dovremmo imparare a prenderci cura anche della vegetazione spontanea, che spesso non apprezziamo abbastanza”: queste le parole dei professori dell’Isi Barga, che hanno inaugurato, nell'ambito del progetto Erasmus “Il nostro ambiente, il nostro futuro", la Terrazza Verde, un piccolo spazio all'esterno della scuola dove i ragazzi da oggi potranno sedersi su una panchina e godersi dei momenti di aria fresca. Questa aiuola contiene inoltre numerose piante officinali, fra cui menta, timo e salvia, che verranno usate dai ragazzi dell'alberghiero per la preparazione delle pietanze nelle loro cucine.

“Abbiamo deciso di utilizzare a fini didattici tutti gli spazi della scuola, partendo da questa terrazza - spiega la preside dell'istituto Iolanda Bocci - e sfruttando anche l’opportunità del progetto Erasmus con Irlanda, Germania e Polonia, con le quali manteniamo stretti contatti con le scuole via mail grazie alla professoressa Mancini. Difatti, lo scopo della scuola non è solo quello di creare professionisti nel settore, ma anche e soprattutto quello di formare dei cittadini: per questo l’educazione alla cittadinanza responsabile è parte integrante del piano di studi di questo istituto.”

Continua poi, raccontando gli eventi che si sono svolti durante questa giornata della Terra: “I vari progetti che si sono susseguiti hanno in comune tutti lo scopo di sensibilizzare al lavoro e al rispetto per la natura. Molte classi si sono impegnate nella pulizia degli ambienti esterni della scuola, muniti di guanti e sacchi, mentre altri si sono recati alle Cave del Diaspro, luogo di importanza anche storica oltre che ambientale, sempre con l’obiettivo di rimuovere più rifiuti possibile. Inoltre, altri ragazzi si sono recati in piazza del Giardino, sempre a Barga, animando il pavimento con disegni a gessetto e presentando varie letture scritte da loro, oltre che canti con il “CoroFree", di cui fanno parte ragazzi con bisogni educativi speciali.

Andando ad approfondire il tema del progetto Erasmus, la professoressa Mancini, coordinatrice, racconta come si spera da ottobre possano iniziare le mobilità tra studenti, della durata di una settimana. Questi scambi, che coinvolgono sia i ragazzi della sede di Barga sia di quella di Borgo a Mozzano, prevedono che tredici ragazzi partiranno a gruppi di quattro o cinque verso le varie destinazioni, mentre la sede di Barga accoglierà circa quaranta studenti provenienti appunto da Germania, Polonia e Irlanda, che prenderanno parte a numerosi laboratori didattici. “Un altro progetto che è stato finanziato prevede anche il tema “Paesi e tradizioni", e verrà svolto in collaborazione con le scuole di Spagna, Grecia e Cipro: speriamo anche in questo caso che da settembre si possa iniziare con le mobilità”.