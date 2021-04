Barga



Mastronaldi (FdI): "Risolvere criticità di carattere idrogeologico ad Albiano"

martedì, 27 aprile 2021, 10:26

Fratelli d'Italia Barga, tramite il suo rappresentante provinciale del dipartimento montagna e zone disagiate Luca mastronaldi, interviene in merito ad alcune problematiche nella frazione di Albiano e, più precisamente, in località Capannelle.



"Dopo alcune segnalazioni pervenute dai residenti della località Capannelle - esordisce Mastronaldi -, ho eseguito un sopralluogo dove ho appurato alcune criticità di carattere idrogeologico, una datata giugno 2020, l'altra risalente agli eventi atmosferici del 2014, che avevano interessato il Fosso Maraccino; ma andiamo per ordine: per quanto concerne il Fosso Maraccino, auspichiamo un intervento rapido e risolutivo di ripulitura dei tubi ormai istruiti da detriti, la messa in sicurezza, ripristinando la parte di canalizzazione delle acque mancante. Per quanto concerne invece l'evento datato giugno 2020 riteniamo che, se non verranno prese immediate soluzioni, il tratto di strada interessato da uno smottamento, rischia di franare, lasciare isolati tutti i residenti della zona".



"Le problematiche di carattere idrogeologico - sottolinea l'esponente di FdI - devono avere una priorità assoluta, invitiamo quindi l'amministrazione comunale a mappare i punti critici del proprio territorio, facendo adeguata manutenzione, al fine di non dover può intervenire come spesso accade in somma urgenza".



"Da parte nostra, come forza politica - conclude - ci attiveremo nelle opportune sedi,con i nostri rappresentanti, in regione Toscana con il consigliere Vittorio Fantozzi e in provincia con il consigliere Riccardo Giannoni. Solleciteremo gli enti ad una maggiore attenzione verso la salvaguardia del territorio, chiedendo di aumentare le risorse, per la prevenzione del rischio idrologico".