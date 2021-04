Barga



Custodi degli alberi e del suolo: “Nuova scuola, ma senza nuova cementificazione”

mercoledì, 28 aprile 2021, 16:43

di viola pieroni

Oggi il gruppo dei ‘Custodi degli alberi e del suolo’ ha consegnato al protocollo del comune di Barga, come contributo per la stesura del nuovo piano operativo, un documento di sei pagine che ha al centro il tema della nuova scuola sotto lo stadio di Barga: infatti, sembra che la idea di costruire ex novo l'edificio metta in disaccordo molti.



“La nostra proposta -spiegano in un comunicato stampa- è quella di rigenerare e riportare a nuova vita gli edifici scolastici esistenti senza consumare nuovo suolo: non è proprio il caso di costruire una scuola sotto lo stadio, in una bellissima area verde che va invece preservata e valorizzata seguendo la sua vocazione turistica, naturalistica, paesaggistica, agricola ed educativa (cioè utilizzabile per la nuova educazione all’aperto).”



Continuano poi parlando di come l’idea della scuola in Nebbiana sia già vecchia e tramontata: “costruire un nuovo edificio scolastico non ha più senso dato che oggi la popolazione scolastica è nettamente diminuita rispetto agli anni in cui nacque quell’idea. E diminuirà ancora. Quell’opera, dunque, se verrà realizzata, sarà uno spreco di denaro pubblico e lascerà, in pieno centro urbano, lo strascico di edifici scolastici inutilizzati, sottoutilizzati e degradati.”



Al centro del dibattito anche il possibile aumento del traffico e l'impoverimento del tessuto urbano del Giardino generando nuove difficoltà per i commercianti: “i genitori, dopo aver lasciato i figli a scuola -spiegano poi- non tornerebbero certo indietro a parcheggiare al Giardino ma proseguirebbero a fare spesa al Conad di Gallicano.”



Infine, concludono con un appello alla popolazione: “Per custodire il nostro enorme patrimonio naturale, artistico e storico dobbiamo mirare a rivitalizzare il tessuto urbano e a proteggere le aree naturali che lo circondano. Fermiamo dunque l’inutile consumo di nuovo suolo e salvaguardiamo la biodiversità e il clima che permetteranno, forse, una vita buona ai nostri figli. Diecimila metri di nuovo suolo occupato, sottratto a quella fascia naturale fra Barga e Mologno-Fornaci che va assolutamente preservata, assolutamente no.”