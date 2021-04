Nuova 'bolla' Covid, Campani: "Procedure attivate, sono in contatto con Asl"

Altri articoli in Barga

giovedì, 1 aprile 2021, 16:05

A seguito di alcune sospette positività (inizialmente tre) riscontrate tra i pazienti del reparto di Medicina dell’ospedale di Barga, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha deciso di predisporre una nuova “bolla Covid” per dividere i ricoverati positivi da quelli negativi al coronavirus

lunedì, 29 marzo 2021, 10:15

L'aumento del prezzo delle materie prime desta preoccupazione nella comunità industriale del settore del rame; uno dei principali produttori dei suoi di semilavorati è la KME di Fornaci di Barga

venerdì, 26 marzo 2021, 17:23

I carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno assicurato alla giustizia C.A., cittadino albanese 37enne residente a Barga, operaio, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga

giovedì, 25 marzo 2021, 13:51

Il vicesindaco Salotti, a nome dell’intera amministrazione comunale, ci tiene a ringraziare tutti i dipendenti comunali che, in questo lungo periodo in cui l’organico dell’ente risultava sotto dimensionato per le esigenze del nostro comune, si sono prodigati a sopperire per quanto possibile

giovedì, 25 marzo 2021, 12:13

In partenza anche a Barga gli eventi per celebrare 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Oggi inizia infatti su tutto il territorio italiano la giornata nazionale di Dante Alighieri con incontri, mostre e conferenze dedicate al poeta fiorentino padre della lingua italiana

mercoledì, 24 marzo 2021, 11:20

Due milioni di euro per interventi antisismici all'Isi di Barga. Il progetto presentato dalla provincia al ministero per realizzare un intervento di messa in sicurezza di alcune porzioni dell'Isi, infatti, è rientrato in quelli accolti dal ministero per l'istruzione che ha complessivamente stanziato per gli istituti secondari lucchesi 4,3 milioni...