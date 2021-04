Barga



Ospedale di Barga, Cisl chiede sicurezza per pazienti e operatori sanitari

sabato, 10 aprile 2021, 11:19

Cisl fp e Cisl medici Lucca sono a chiedere chiarimenti in merito alla situazione venutasi a creare all'interno del reparto medicina dell'ospedale di Barga dopo l'attivazione di posti covid. Le scriventi segreterie palesano dubbi in merito alla sicurezza.



"Infatti - denunciano Massimo Petrucci, Maria Grazia Simoni e Luciano Cotrozzi - la struttura del reparto a forma di ferro di cavallo non garantisce, perché non ben differenziato, né il percorso sporco - pulito, né la divisione netta tra i vari setting, con il rischio, come già accaduto, di portare l'infezione da una stanza all'altra facendo diventare il personale sanitario inconsapevole vettore di infezione".



"Le scriventi - dichiarano - chiedono se è stata effettuata una sanificazione adeguata al reparto e se è stato organizzato diversamente il percorso per lo sporco affinché non venga fatto transitare dalla parte pulita. Chiedono altresì che tipo di dispositivi protettivi sono in dotazione al personale delle pulizie e se allo stesso vengono fatti periodicamente controlli così come previsto per pazienti e personale dipendente".



"Infine - concludono - si chiede se l'accesso dei parenti ai pazienti fragili viene svolto nella massima sicurezza anti virus. Cisl fp e Cisl medici Lucca rimangono on attesa di urgente risposta al fine di dare certezze e sicurezza a pazienti e operatori sanitari".