Barga



Progetto Comune: "Contagi nel reparto medicina, i numeri non tornano"

sabato, 10 aprile 2021, 22:22

Il gruppo consiliare di minoranza di Barga, "Progetto Comune", si dice preoccupato per la situazione all'ospedale San Francesco di Barga, denunciata dai sindacati.



"Come gruppo consiliare - esordiscono i consiglieri - siamo preoccupati dalla denuncia fatta dai sindacati del personale sanitario tramite la stampa (vedasi comunicato Cisl fp e Cisl) riguardo alla situazione venutasi a creare presso l’ospedale di Barga".



"Siamo preoccupati - aggiungono - anche per la mancanza di notizie certe sui numeri dei contagiati. Nei primi giorni del mese di aprile, il sindaco ha parlato di pochi contagi. Oggi invece apprendiamo che i contagi potrebbero essere superiori alle 20 unità tra i pazienti e circa quattro tra gli operatori sanitari. I sindacati avanzano dei dubbi in merito alla sicurezza a causa della conformità strutturale, a loro dire, non idonea per un percorso differenziato sporco-pulito, né la divisione netta tra i vari ambienti. Gli stessi evidenziano inoltre “probabili rischi, come già accaduto, di portare l'infezione da una stanza all'altra facendo diventare il personale sanitario inconsapevolmente vettore di infezione”.



"Questa notizia - incalzano - ci preoccupa davvero anche perché il personale sanitario e gli addetti alle pulizie potrebbero diventare inconsapevolmente vettori dell'infezione anche verso l'esterno. Per questi operatori sanitari e non chiediamo maggiori tutele. Se è vero che i numeri sono quelli sopra indicati qualcosa non torna con quelli comunicati giornalmente sulla stampa in quanto a Barga risultano registrati solo pochi contagi. Ci chiediamo dunque se i contagiati all'interno dell'ospedale siano stati inseriti in altri elenchi".



"Per questo - concludono - chiediamo al sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, di riferire notizie precise e certe al riguardo e se sono state adottate tutte le misure atte a garantire la salute degli operatori sanitari, degli addetti alle pulizie, degli altri pazienti ivi ricoverati e idonee anche a prevenire la propagazione verso l'esterno. Vorremmo inoltre sapere se il personale sanitario rimasto contagiato era stato sottoposto a vaccinazione. Chiediamo al sindaco, per quanto in suo potere, di sollecitare l'incremento delle vaccinazioni e l'eventuale istituzione di punti vaccinali anche a Barga ed in ogni comune per dare un'accelerazione alla campagna vaccinale in atto e giungere così, prima possibile, alla cosiddetta “immunità di gregge” prima dell'estate. Infine, chiediamo al sindaco di riferire tutto sull'attuale situazione del reparto e dell'intero presidio ospedaliero. Questo è il contenuto dell'interrogazione presentata da questo gruppo consiliare al sindaco".