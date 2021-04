Barga



Riapre il Museo Casa Pascoli

mercoledì, 28 aprile 2021, 16:41

Riapre martedì 4 maggio la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio chiusa al pubblico a seguito dell’emergenza Covid-19.

Torna così fruibile un patrimonio importante per Barga e per la promozione turistica del territorio.

“Siamo contenti – spiega il sindaco Caterina Campani – di poter riaprire e restituire a cittadini e turisti questo patrimonio. Grazie a questa nuova riapertura in zona gialla procediamo insomma verso la normalità. Il Museo di Casa Pascoli, per noi fiore all’occhiello dell’offerta culturale, testimonia la passione e la vocazione di una cittadina come Barga in un momento difficile e complicato come quello che stiamo vivendo. Come ormai siamo abituati rimangono gli accorgimenti a tutela dei visitatori in modo da garantire un’esperienza in sicurezza, ma questo ci permetterà di rendere nuovamente visitabile un bene così importante.”.

Il comune si è infatti adoperato già da tempo per mettere in pratica tutte le prescrizioni necessarie; il Museo infatti riapre, vista la tipologia della Casa, consentendo visite guidate per gruppi di massimo quattro persone.

Gli orari di apertura però sono quelli previsti nel consueto periodo estivo: martedì 15.30 – 18.45; dal mercoledì alla domenica 10.30 – 13.00 e 15.00 – 18.45. Lunedì e martedì mattina chiuso.

In ottemperanza alla normativa vigente, per visitare il museo durante i weekend, a partire da dopo il 4 maggio quando il Museo riaprirà, è richiesta la prenotazione almeno 24 ore prima via email a museocasapascoli@comunedibarga.it (specificando nome e cognome, giorno e ora della visita, numero di partecipanti, contatto telefonico), oppure telefonando al numero 0583766147 in orario di apertura.